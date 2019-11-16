В Армении директор компании присвоил 1 млн. долларов у инвестора из ОАЭ

Директор армянской сельскохозяйственной компании, основанной инвестором из ОАЭ, обвиняется в хищении в особо крупном размере на 515 млн. драмов (более $1,07 млн.). Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщается на сайте полиции Армении.

По данным ведомства, гражданин Эмиратов, имя которого не называется, в 2016 году основал в Армении общество с ограниченной ответственностью с целью наладить бизнес и инвестировать средства в сельскохозяйственной сфере. Он назначил директором своего знакомого жителя Армении и вложил около $7 млн. с целью приобретения земельных участков и их обработки.

Однако, директор ООО, в числе других злоупотреблений, с целью хищения составил и использовал подложные бухгалтерские документы и, по частям списывая средства из кассы компании, присвоил около 515 млн. драмов.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В результате проведенных сотрудниками полиции дополнительных мероприятий выяснилось, что директор ООО на полученные преступным путем средства приобрел многочисленную недвижимость, нелегальное отчуждение которой пресечена.