В Армении дело против экс-депутата с обвинительным заключением передано в суд

Дело против экс-депутата парламента Армении Рубена Акопяна с обвинительным заключение передано в суд.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

В ходе следствия Акопяну были предъявлены обвинения в призывах к захвату власти, отказу от суверенитета или к насильственному свержению конституционного строя. Ранее Акопян был арестован на два месяца.

Дело с обвинительным заключением направлено прокурору для передачи в суд.

18 июля 2025 года было инициировано публичное уголовное преследование в отношении Акопяна по части 2 статьи 422 (призывы к насильственному захвату власти и свержению конституционного строя через средства массовой информации) УК Армении. В тот же день его задержали.

Акопян был депутатом парламента Армении четырех созывов. В 2000-2008 годах занимал пост генерального консула Армении в Санкт-Петербурге.