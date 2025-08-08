О нас

В Армении дело против экс-депутата с обвинительным заключением передано в суд

В Армении дело против экс-депутата с обвинительным заключением передано в суд Дело против экс-депутата парламента Армении Рубена Акопяна с обвинительным заключение передано в суд.
В регионе
8 августа 2025 г. 12:44
В Армении дело против экс-депутата с обвинительным заключением передано в суд

Дело против экс-депутата парламента Армении Рубена Акопяна с обвинительным заключение передано в суд.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

В ходе следствия Акопяну были предъявлены обвинения в призывах к захвату власти, отказу от суверенитета или к насильственному свержению конституционного строя. Ранее Акопян был арестован на два месяца.

Дело с обвинительным заключением направлено прокурору для передачи в суд.

18 июля 2025 года было инициировано публичное уголовное преследование в отношении Акопяна по части 2 статьи 422 (призывы к насильственному захвату власти и свержению конституционного строя через средства массовой информации) УК Армении. В тот же день его задержали.

Акопян был депутатом парламента Армении четырех созывов. В 2000-2008 годах занимал пост генерального консула Армении в Санкт-Петербурге.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

В России после взрывов выведен из строя газопровод, доставляющий газ из Туркменистана
В России после взрывов выведен из строя газопровод, доставляющий газ из Туркменистана
2 августа 2025 г. 15:38
Летящий к Земле межзвездный объект может быть инопланетным кораблем
Летящий к Земле межзвездный объект может быть инопланетным кораблем
3 августа 2025 г. 01:06
Италия выделит 3 млн евро ВОЗ на поддержку здравоохранения в Сирии
Италия выделит 3 млн евро ВОЗ на поддержку здравоохранения в Сирии
2 августа 2025 г. 14:36
Глава МИД Британии: Урегулирование конфликта в Украине в ближайший год маловероятно
Глава МИД Британии: Урегулирование конфликта в Украине в ближайший год маловероятно
2 августа 2025 г. 13:54
Украина атаковала один из крупнейших НПЗ России в Рязани
Украина атаковала один из крупнейших НПЗ России в Рязани
2 августа 2025 г. 13:34
Киев и Париж договорились о следующих шагах для запуска совместных оборонных проектов
Киев и Париж договорились о следующих шагах для запуска совместных оборонных проектов
2 августа 2025 г. 13:54
В Азербайджане сохраняется жаркая погода
В Азербайджане сохраняется жаркая погода
3 августа 2025 г. 10:46
На севере Израиля в результате наезда на группу велосипедистов погибла женщина
На севере Израиля в результате наезда на группу велосипедистов погибла женщина
2 августа 2025 г. 13:25
Завтра в Баку ожидается до 40, в регионах - до 41 градуса тепла 
Завтра в Баку ожидается до 40, в регионах - до 41 градуса тепла 
4 августа 2025 г. 12:43
Бывшего премьера Мали будут судить за пост в соцсетях
Бывшего премьера Мали будут судить за пост в соцсетях
2 августа 2025 г. 12:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi