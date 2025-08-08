В Армении дело против экс-депутата с обвинительным заключением передано в суд

Дело против экс-депутата парламента Армении Рубена Акопяна с обвинительным заключение передано в суд.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
В ходе следствия Акопяну были предъявлены обвинения в призывах к захвату власти, отказу от суверенитета или к насильственному свержению конституционного строя. Ранее Акопян был арестован на два месяца.
Дело с обвинительным заключением направлено прокурору для передачи в суд.
18 июля 2025 года было инициировано публичное уголовное преследование в отношении Акопяна по части 2 статьи 422 (призывы к насильственному захвату власти и свержению конституционного строя через средства массовой информации) УК Армении. В тот же день его задержали.
Акопян был депутатом парламента Армении четырех созывов. В 2000-2008 годах занимал пост генерального консула Армении в Санкт-Петербурге.