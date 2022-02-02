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В Армении число заразившихся COVID-19 приблизилось 4 тыс.

В Армении число заразившихся COVID-19 приблизилось 4 тыс. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 374 878.
В регионе
2 февраля 2022 г. 11:32
В Армении число заразившихся COVID-19 приблизилось 4 тыс.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 374 878.

Как передает Report со ссылкой на Национальный центр контроля и профилактики заболеваний, суточный прирост составил 3 956.

Количество смертей от осложнений коронавируса составило 8 060 (4 случая за минувшие сутки). Количество людей с диагностированным коронавирусом, но скончавшихся из-за других заболеваний – 1 537 (ни одного случая за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 341 355. На лечении находятся 23 923 человек.

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