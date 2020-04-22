В Армении число заразившихся COVID-19 приближается к 1,5 тыс.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 72 и достигло 1 473.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в среду на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Минздрава.

Во вторник власти республики сообщали о 1401 подтвержденном случае. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 14 мая.

"В Армении подтверждены 1,473 тысячи случаев коронавируса. Излечились 633 пациента. Скончались 24 человека", - уточнили в ведомстве.

По данным Минздрава, на лечении находятся 816 человек, было проведено 14 966 тестов.