В Армении число зараженных COVID-19 приближается к 32 тыс.

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 577 и достигло 31 969, еще шесть человек скончались.

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 577 и достигло 31 969, еще шесть человек скончались.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний.

"В Армении подтверждены 31 969 случаев коронавируса. Вылечились 19 633 пациента. Скончались 565 человек", - уточнили в центре. Отмечается, что на лечении находятся 11 589 граждан страны, проведены 134 989 тестов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,3 миллиона случаев заражения, свыше 556 тысяч человек скончались.