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В Армении число выявленных случаев заражения COVID-19 превысило 41 тыс.

В Армении число выявленных случаев заражения COVID-19 превысило 41 тыс. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 41663.
В регионе
16 августа 2020 г. 11:03
В Армении число выявленных случаев заражения COVID-19 превысило 41 тыс.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 41 663.

Как передает Report, об этом сообщает в воскресенье Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Для сравнения отметим, что, по состоянию на 15 августа, таких случаев было 41 495. Таким образом, суточный прирост составил 168.

В общей сложности от осложнений коронавируса в Армении скончались 818 человек (+один за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 243 (+один за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 34 584. На лечении находится 6 018 человека. Общее количество проведенных тестов – 185 310.

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