    В Армении церковь лишили права безвозмездного получения в собственность земельных участков

    В регионе
    • 25 декабря, 2025
    • 12:14
    В Армении церковь лишили права безвозмездного получения в собственность земельных участков

    Правительство Армении на заседании в четверг одобрило поправку в Земельный кодекс, предусматривающую лишение Армянской апостольской церкви (ААЦ) права безвозмездного получения в собственность земельных участков.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил на заседании министр территориального управления и инфраструктуры страны Давид Худатян.

    По его словам, предлагается признать утратившей силу статью, которая предусматривает безвозмездную передачу земельных участков, находящиеся в собственности государства и общин, в собственность церкви для строительства храмов и других сооружений, а также для их обслуживания.

    При этом в Земельном кодексе будет сохранена статья, регулирующая безвозмездное предоставление в пользование ААЦ земель, находящихся в собственности государства и общин

    Ранее премьер-министр Никол Пашинян не раз заявлял о необходимости повышения финансовой прозрачности церкви, в том числе в вопросах использования имущества.

    Ermənistanda kilsə torpaqları təmənnasız əldə etmək hüququndan məhrum edilib

