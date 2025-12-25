В Армении церковь лишили права безвозмездного получения в собственность земельных участков
- 25 декабря, 2025
- 12:14
Правительство Армении на заседании в четверг одобрило поправку в Земельный кодекс, предусматривающую лишение Армянской апостольской церкви (ААЦ) права безвозмездного получения в собственность земельных участков.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил на заседании министр территориального управления и инфраструктуры страны Давид Худатян.
По его словам, предлагается признать утратившей силу статью, которая предусматривает безвозмездную передачу земельных участков, находящиеся в собственности государства и общин, в собственность церкви для строительства храмов и других сооружений, а также для их обслуживания.
При этом в Земельном кодексе будет сохранена статья, регулирующая безвозмездное предоставление в пользование ААЦ земель, находящихся в собственности государства и общин
Ранее премьер-министр Никол Пашинян не раз заявлял о необходимости повышения финансовой прозрачности церкви, в том числе в вопросах использования имущества.