​В Армении будут штрафовать за выход на улицу без масок

Граждане Армении, которые будут выходить на улицу без защитных масок, будут оштрафованы на 10 тыс. драмов (около 20 долларов США).

Как передает Reportсо ссылкой на армянскую прессу, такое решение 19 мая принял парламент страны.

"За отсутствие масок у граждан, находящихся на улице, предлагаем установить штраф в размере 10 000 драмов. Это не значит, что на открытом воздухе ее нужно носить, надо иметь ее при себе", - сказал представивший законопроект заместитель министра юстиции Армении Ваге Даниелян.

Он отметил, что штрафы, которые выписывались в течение последних месяцев, будут пересмотрены. Гражданам, выплатившим штрафы свыше 10 тыс. драмов, будет компенсирована разница, добавил Даниелян.

Ранее штрафы за нарушение режима чрезвычайного положения, в частности правил передвижения, составляли от 100 тыс. до 250 тыс. драмов (от 200 до 500 долларов США).