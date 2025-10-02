В Армении будут наказывать за уклонение от воинских сборов

Парламент Армении принял проект закона, предусматривающий уголовную ответственность за уклонение от воинских сборов.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Проект соответствующих изменений в законе "О военной полиции" был принят 53 голосами "за" при 26 воздержавшихся.

Уклонение от сборов будет наказываться штрафом в размере до 20-кратной зарплаты гражданина, или лишением свободы сроком от 2 месяцев до 3 лет.

Если уклонист причинил себе телесные повреждения, симулировал болезнь или подделал документы, ему будет грозить лишение свободы сроком от 2-х до 5-ти лет.

Граждане будут освобождаться от уголовной ответственности в случае добровольной явки и участия в учебных сборах.