В Армении будут наказывать за уклонение от воинских сборов
В регионе
- 02 октября, 2025
- 13:43
Парламент Армении принял проект закона, предусматривающий уголовную ответственность за уклонение от воинских сборов.
Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.
Проект соответствующих изменений в законе "О военной полиции" был принят 53 голосами "за" при 26 воздержавшихся.
Уклонение от сборов будет наказываться штрафом в размере до 20-кратной зарплаты гражданина, или лишением свободы сроком от 2 месяцев до 3 лет.
Если уклонист причинил себе телесные повреждения, симулировал болезнь или подделал документы, ему будет грозить лишение свободы сроком от 2-х до 5-ти лет.
Граждане будут освобождаться от уголовной ответственности в случае добровольной явки и участия в учебных сборах.
