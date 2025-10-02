Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    В Армении будут наказывать за уклонение от воинских сборов

    • 02 октября, 2025
    • 13:43
    Парламент Армении принял проект закона, предусматривающий уголовную ответственность за уклонение от воинских сборов.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

    Проект соответствующих изменений в законе "О военной полиции" был принят 53 голосами "за" при 26 воздержавшихся.

    Уклонение от сборов будет наказываться штрафом в размере до 20-кратной зарплаты гражданина, или лишением свободы сроком от 2 месяцев до 3 лет.

    Если уклонист причинил себе телесные повреждения, симулировал болезнь или подделал документы, ему будет грозить лишение свободы сроком от 2-х до 5-ти лет.

    Граждане будут освобождаться от уголовной ответственности в случае добровольной явки и участия в учебных сборах.

