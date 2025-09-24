В Армении архиепископ признан виновным в призывах к свержению власти

Суд признал главу Ширакской епархии Армянской Апостольской церкви (ААЦ) архиепископа Микаэла Аджапахяна виновным в призывах к свержению власти.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Председатель суда первой инстанции Армине Меликсетян отметила, что мера пресечения архиепископу остается неизменной.

По ее словам, дополнительные слушания назначаются на 29 сентября в 15:30. Во время заключительного выступления накануне Аджапахян сказал, что в нынешних обстоятельствах считает честью и отрадой находиться на скамье подсудимых. Он был арестован в конце июня по обвинению в публичных призывах к свержению власти.

Поводом стали его старые интервью, в которых он обвинял действующее руководство Армении в проведении губительного для страны курса и говорил о необходимости переворота.