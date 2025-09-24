Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025

    В Армении архиепископ признан виновным в призывах к свержению власти

    В регионе
    • 24 сентября, 2025
    • 17:52
    В Армении архиепископ признан виновным в призывах к свержению власти

    Суд признал главу Ширакской епархии Армянской Апостольской церкви (ААЦ) архиепископа Микаэла Аджапахяна виновным в призывах к свержению власти.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

    Председатель суда первой инстанции Армине Меликсетян отметила, что мера пресечения архиепископу остается неизменной.

    По ее словам, дополнительные слушания назначаются на 29 сентября в 15:30. Во время заключительного выступления накануне Аджапахян сказал, что в нынешних обстоятельствах считает честью и отрадой находиться на скамье подсудимых. Он был арестован в конце июня по обвинению в публичных призывах к свержению власти.

    Поводом стали его старые интервью, в которых он обвинял действующее руководство Армении в проведении губительного для страны курса и говорил о необходимости переворота.

    ААЦ Армения Микаэл Аджапахян госпереворот архиепископ
    Ermənistanda arxiyepiskop hakimiyyəti devirməyə çağırışda təqsirli bilinib

    Последние новости

    18:29

    Судно под флагом Танзании затонуло в водах Ирана

    В регионе
    18:27

    При стрельбе в отделении полиции в Далласе погибли два человека - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    18:20

    Пезешкиан: Иран не ставит перед собой цель получить ядерное оружие

    В регионе
    18:13

    СНГ разработает единый статистический классификатор видов экономической деятельности - ЭКСКЛЮЗИВ

    Финансы
    18:10
    Фото

    Азербайджан и Узбекистан проводят в Ташкенте командно-штабные учения "Мяхарят − 2025"

    Армия
    18:05

    В Нью-Йорке проходит мероприятие Международного центра Низами Гянджеви

    Внешняя политика
    17:59
    Фото

    Азербайджан окажет поддержку странам Африки в области климатической дипломатии

    Внешняя политика
    17:59

    Суд в Ереване разрешил зампреду РПА Армену Ашотяну выезжать за рубеж

    В регионе
    17:58

    Новый кабинет министров Таиланда принес присягу королю

    Другие страны
    Лента новостей