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В Армении арестовывают езидов, выступающих против "курдизации"

В Армении арестовывают езидов, выступающих против "курдизации" В Армении полиция арестовала езидских активистов, выступавших против принудительной "курдизации", в священном для них храме в селе Акналич Армавирской области.
В регионе
4 октября 2023 г. 12:16
В Армении арестовывают езидов, выступающих против курдизации

В Армении полиция арестовала езидских активистов, выступавших против принудительной "курдизации", в священном для них храме в селе Акналич Армавирской области.

Как сообщает Report, об этом в интервью "Грапарак" заявил проживающий в Москве активист, езид по происхождению Манвел Мамоян.

По его словам, причиной послужило то, что местные активисты попытались выгнать из храма курдов, приехавших из Ирака якобы для празднования езидского праздника "Малаке-Тауз".

"Главная цель приезда курдов из Ирака – завербовать езидов в свою религию. Они пытались вести пропаганду в храме, а мы хотели это предотвратить", - сказал он.

Мамонян заявил, что прибывшие из Ирака курды не имеют ничего общего с курдами-езидами, проживающими в Армении.

"Они утверждают, езиды это не народ, а религиозная община. Они хотят объединить всех курдов-езидов в мире вокруг единой идеи "езидизма". К сожалению, они ведут политику принудительной "курдизации" не только в Лалеше (Ирак – ред.), пытаются провернуть то же самое в Армении. Праздник "Малаке-Тауз" стал для них хорошей возможностью, чтобы начать распространять богохульство", - сказал Мамонян.

По его словам, отвергнутый езидами всего мира Хазим Тахсин бек, был назначен местными властями в иракском Курдистане лидером иракских езидов, вопреки их воле.

"Именно под его руководством множество курдских лазутчиков прибыли в Армению. Мы узнали, что они намереваются приехать в храм в Акналиче для вербовки местных езидов. Группа активистов организовала акцию протеста, чтобы предотвратить их проникновение в храм. Армянская полиция, узнав о нашей акции против "курдизации", вместо того, чтобы поддержать, арестовала наших собратьев-активистов", - сказал он.

Мамонян отметил, что в частности арестовать активистов поручил полиции сын мецената, построившего храм в Акналиче, Роман Слоян, который является ярым сторонником "курдизации" езидов в Армении.

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Версия на английском языке Armenia arresting Yezidis who oppose ‘Kurdization’
Версия на азербайджанском языке Ermənistan yezidiləri kürdləşməyə qarşı çıxır, həbs edilənlər var

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