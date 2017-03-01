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    В Армении арестованы замкомандира воинской части и начальник продовольственной службы

    Они обвиняются в злоупотреблении служебным положением и причинении государству материального вреда

    Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ В Армении заместитель командира N-ской воинской части по тылу Армии обороны и начальник продовольственной службы арестованы по обвинению в злоупотреблении служебным положением и причинении государству материального вреда, сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ.

    Согласно информации Следственного комитета Армении, заместителю командира N-ской воинской части по тылу Армии обороны В.Петросяну и начальнику продовольственной службы Э.Алексаняну предъявлено обвинение по части 3-ей статьи 375 (Злоупотребление властью, превышение или бездействие власти, совершенные во время военного положения, войны или в боевой обстановке) Уголовного кодекса Армении.

    Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.

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