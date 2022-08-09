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В Армении арестованы ряд военнослужащих

В Армении арестованы ряд военнослужащих Задержаны ряд военнослужащих армянской армии.
В регионе
9 августа 2022 г. 04:17
В Армении арестованы ряд военнослужащих

Задержаны ряд военнослужащих армянской армии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на местную прессу.

Согласно информации, в результате широкомасштабных оперативных мероприятий, проведенных Военной полицией минобороны, ряд военнослужащих срочной и контрактной службы, нарушивших приказ министра, использовали смартфоны и размещали фотографии повседневной жизни военнослужащих.

Все они привлечены к ответственности.

В министерстве заявили, что будут продолжены меры по привлечению к ответственности военнослужащих, не подчиняющихся приказу.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan ordusunun bir neçə hərbçisi saxlanılıb

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