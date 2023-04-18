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В Армении арестован полковник за симуляцию болезни во время 44-дневной войны

В Армении арестован полковник за симуляцию болезни во время 44-дневной войны Суд в Армении арестовал заместителя командира воинской части в звании полковника, которого следствие обвинило в симулировании болезни во время 44-дневной войны.
В регионе
18 апреля 2023 г. 11:26
В Армении арестован полковник за симуляцию болезни во время 44-дневной войны

Суд в Армении арестовал заместителя командира воинской части в звании полковника, которого следствие обвинило в симулировании болезни во время 44-дневной войны.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Армения.

Следственный комитет сообщил о том, что в ходе предварительного следствия получены данные о том, что замкомандира части в условиях объявленного в стране военного положения, в период с 10 октября по 3 ноября симулировал болезнь. Он в течение 23 дней оставался на стационарном лечении в медучреждении.

Ему предъявлено обвинение, суд арестовал его сроком на два месяца.

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Версия на английском языке High-ranking military officer arrested in Armenia over evading 44-day war
Версия на азербайджанском языке Ermənistanda 44 günlük müharibədən yayınan yüksək rütbəli zabit həbs olunub

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