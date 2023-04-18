В Армении арестован полковник за симуляцию болезни во время 44-дневной войны

Суд в Армении арестовал заместителя командира воинской части в звании полковника, которого следствие обвинило в симулировании болезни во время 44-дневной войны.
Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Армения.
Следственный комитет сообщил о том, что в ходе предварительного следствия получены данные о том, что замкомандира части в условиях объявленного в стране военного положения, в период с 10 октября по 3 ноября симулировал болезнь. Он в течение 23 дней оставался на стационарном лечении в медучреждении.
Ему предъявлено обвинение, суд арестовал его сроком на два месяца.