В Армении арестовали мужчину, который пытался пронести наркотики арестанту

В Армении арестовали мужчину, который пытался пронести в уголовно-исполнительное учреждение (УИУ) наркотики. Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в Следственном комитете Армении. Отмечается, что при посетителе, который пришел на краткосрочное свидание к арестанту в УИУ, был обнаружен сверток. Он был обернут клейкой лентой, внутри свертка находилась масса, похожая на наркотическое вещество. В отношении него было начато публичное уголовное преследование за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их препаратов, аналогов или производных с целью их реализации либо их незаконную реализацию в месте содержания задержанных или арестованных лиц либо в уголовно-исполнительном учреждении (пункты 3 и 5 части 2 статьи 393 УК). В отношении задержанного возбуждено дело по статье за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их препаратов, аналогов (часть 2 статьи 44-396 УК), и в качестве меры пресечения избран арест.