В Армении 5 человек обвиняются в даче взяток во время выборов в Вагаршапате

Обвинения по делу о даче взяток в ходе выборов в Вагаршапате предъявлены пяти гражданам Армении.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в Антикоррупционном комитете (АК).

Обыски прошли в рамках уголовных производств, возбужденных в АК.

"Пять человек проходят в качестве обвиняемых в рамках расследования уголовных производств по факту получения, дачи и посредничестве в даче предвыборных взяток. В их отношении избраны меры пресечения, не связанные с лишением свободы", - сказали в комитете.

Накануне следственные действия были проведены в отношении 10-ти членов оппозиционного блока "Победа" (партии "Вперед" и "Дашнакцутюн"), который участвовал в выборах в Совет старейшин Вагаршапата.

Напомним, выборы в Вагаршапате прошли 16 ноября. В результате голосования правящая партия "Гражданский договор" набрала 48,6% голосов, на втором месте оказался блок "Победа" с 31,8%, на третьем - "Мать Армения" (5,4%).

Таким образом, 33 места в Совете распределяются следующим образом: правящий "Гражданский договор" получает 19 мандатов, оппозиционные блок "Победа" – 12 мандатов, "Мать Армения " – два мандата.