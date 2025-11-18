Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры
    В Армении 5 человек обвиняются в даче взяток во время выборов в Вагаршапате

    В регионе
    • 18 ноября, 2025
    • 11:31
    В Армении 5 человек обвиняются в даче взяток во время выборов в Вагаршапате

    Обвинения по делу о даче взяток в ходе выборов в Вагаршапате предъявлены пяти гражданам Армении.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в Антикоррупционном комитете (АК).

    Обыски прошли в рамках уголовных производств, возбужденных в АК.

    "Пять человек проходят в качестве обвиняемых в рамках расследования уголовных производств по факту получения, дачи и посредничестве в даче предвыборных взяток. В их отношении избраны меры пресечения, не связанные с лишением свободы", - сказали в комитете.

    Накануне следственные действия были проведены в отношении 10-ти членов оппозиционного блока "Победа" (партии "Вперед" и "Дашнакцутюн"), который участвовал в выборах в Совет старейшин Вагаршапата.

    Напомним, выборы в Вагаршапате прошли 16 ноября. В результате голосования правящая партия "Гражданский договор" набрала 48,6% голосов, на втором месте оказался блок "Победа" с 31,8%, на третьем - "Мать Армения" (5,4%).

    Таким образом, 33 места в Совете распределяются следующим образом: правящий "Гражданский договор" получает 19 мандатов, оппозиционные блок "Победа" – 12 мандатов, "Мать Армения " – два мандата.

