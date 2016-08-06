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    В Армении 34-летний осужденный повесился на простыне

    По факту назначена судебно-медицинская экспертиза

    Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ В одной из тюремных больниц Армении покончил жизнь самоубийством 34-летний осужденный, повесившись при помощи простыни. 

    Как сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил начальник отдела по связям с общественностью Уголовно-исполнительного управления министерства юстиции Армении Гор Глечян.

    По его словам, у осужденного были проблемы со здоровьем, из-за чего он и был переведен в больницу для осужденных.

    По факту назначена судебно-медицинская экспертиза, ведется следствие для выяснения обстоятельств смерти 34-летнего осужденного.

    Последний прежде был неоднократно судим за незаконный оборот наркотических средств в крупных размерах.

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