Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    В регионе
    • 23 апреля, 2026
    • 18:41
    В Армении 19 политсил подали заявки на участие в парламентских выборах

    Центральная избирательная комиссия Армении получила заявки от 19 политических сил на участие в выборах в Национальное собрание.

    Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, из них 17 партий и два альянса.

    Среди подавших заявки - партии "Гражданский договор", "Процветающая Армения", "Светлая Армения", Республиканская партия, Армянский национальный конгресс, а также альянсы "Армения" и "Сильная Армения" и ряд других.

    Отметим, что парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня текущего года.

    Национальное собрание Армении Парламентские выборы в Армении в июне 2026 года

    Последние новости

    Лента новостей