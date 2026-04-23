В Армении 19 политсил подали заявки на участие в парламентских выборах
В регионе
- 23 апреля, 2026
- 18:41
Центральная избирательная комиссия Армении получила заявки от 19 политических сил на участие в выборах в Национальное собрание.
Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, из них 17 партий и два альянса.
Среди подавших заявки - партии "Гражданский договор", "Процветающая Армения", "Светлая Армения", Республиканская партия, Армянский национальный конгресс, а также альянсы "Армения" и "Сильная Армения" и ряд других.
Отметим, что парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня текущего года.
Последние новости
