В Армении 101 человек пострадал в столкновениях у здания парламента

101 человек пострадал в ходе столкновений в среду вечером у здания парламента Армении.

101 человек пострадал в ходе столкновений в среду вечером у здания парламента Армении.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Минздрава республики.

Среди пострадавших протестующие и полицейские, 85 человек были выписаны после оказания первой помощи, остальные госпитализированы.

В среду вечером полиция начала использовать шумовые гранаты после начала потасовки у здания парламента против оппозиционных активистов, которые пытались блокировать его с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.