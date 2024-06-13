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В Армении 101 человек пострадал в столкновениях у здания парламента

В Армении 101 человек пострадал в столкновениях у здания парламента 101 человек пострадал в ходе столкновений в среду вечером у здания парламента Армении.
В регионе
13 июня 2024 г. 09:54
В Армении 101 человек пострадал в столкновениях у здания парламента

101 человек пострадал в ходе столкновений в среду вечером у здания парламента Армении.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Минздрава республики.

Среди пострадавших протестующие и полицейские, 85 человек были выписаны после оказания первой помощи, остальные госпитализированы.

В среду вечером полиция начала использовать шумовые гранаты после начала потасовки у здания парламента против оппозиционных активистов, которые пытались блокировать его с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

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Версия на английском языке Over 100 injured in clashes at Armenian parliament

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