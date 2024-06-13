В Армении 101 человек пострадал в столкновениях у здания парламента

101 человек пострадал в ходе столкновений в среду вечером у здания парламента Армении.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Минздрава республики.
Среди пострадавших протестующие и полицейские, 85 человек были выписаны после оказания первой помощи, остальные госпитализированы.
В среду вечером полиция начала использовать шумовые гранаты после начала потасовки у здания парламента против оппозиционных активистов, которые пытались блокировать его с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.