В Анталии началась встреча глав МИД Турции, России и Украины

Началась трехсторонняя встреча министров иностранных дел Турции, России и Украины Мевлюта Чавушоглу, Сергея Лаврова и Дмитро Кулеба.

Началась трехсторонняя встреча министров иностранных дел Турции, России и Украины Мевлюта Чавушоглу, Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы.

Как сообщает Report, переговоры проходят в отеле Regnum Carya в Белекском районе Анталии.

После завершения трехсторонней встречи состоится пресс-конференция.

Отметим, что Анкара выступает за диалог между сторонами конфликта и неоднократно заявляла о готовности к посредничеству между ними.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Москву и Киев к незамедлительному прекращению огня.

До сегодняшнего дня в Беларуси прошли три раунда российско-украинских переговоров, которые не имели существенного прогресса. По итогам последней встречи было принято решение об открытии гуманитарных коридоров для эвакуации жителей из ряда городов Украины.

В ООН сообщили, что за последние две недели Украину покинуло более 2 млн человек.