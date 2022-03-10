В Анталии началась встреча глав МИД Турции, России и Украины

Началась трехсторонняя встреча министров иностранных дел Турции, России и Украины Мевлюта Чавушоглу, Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы.
Как сообщает Report, переговоры проходят в отеле Regnum Carya в Белекском районе Анталии.
После завершения трехсторонней встречи состоится пресс-конференция.
Отметим, что Анкара выступает за диалог между сторонами конфликта и неоднократно заявляла о готовности к посредничеству между ними.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Москву и Киев к незамедлительному прекращению огня.
До сегодняшнего дня в Беларуси прошли три раунда российско-украинских переговоров, которые не имели существенного прогресса. По итогам последней встречи было принято решение об открытии гуманитарных коридоров для эвакуации жителей из ряда городов Украины.
В ООН сообщили, что за последние две недели Украину покинуло более 2 млн человек.