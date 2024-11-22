В Анталье 400 постояльцев эвакуировали из подтопленного отеля

Из-за подтопления первого этажа пятизвездочного отеля в результате сильного ливня в турецком городе Манавгат (провинция Анталья) были эвакуированы порядка 400 постояльцев.

Из-за подтопления первого этажа пятизвездочного отеля в результате сильного ливня в турецком городе Манавгат (провинция Анталья) были эвакуированы порядка 400 постояльцев.

Как передает Report со ссылкой на телеканал TRT Haber, об этом сообщил департамент по делам ЧС Турции.

В целом в провинции были затоплены теплицы, сельскохозяйственные угодья, гранатовые и апельсиновые сады. Несколько дорог закрыли для движения транспорта, спасатели местами передвигались на надувных лодках. В субботу в Анталье прогнозируются ливни и грозы. В вечерние часы в горных районах провинции ожидается снег.

По данным департамента ЧС, на субботу в 44 из 81 провинции Турции объявлены желтый и оранжевый коды метеорологической опасности. В районах Мраморного, Эгейского и Средиземного морей, в черноморских провинциях и центральной Турции ожидаются ливни с грозами, сильный ветер, местами снегопад. Непогода будет сопровождаться снижением температуры на 10 градусов в некоторых регионах.