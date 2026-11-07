Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    МИД Азербайджана: 8 Ноября является символом преданности Родине и национального единства народа

    Внутренняя политика
    • 07 ноября, 2026
    • 18:06
    МИД Азербайджана: 8 Ноября является символом преданности Родине и национального единства народа

    День Победы - 8 Ноября является одной из самых славных страниц многовековой истории государственности Азербайджана.

    Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел по случаю Дня Победы.

    В ведомстве подчеркнули, что этот знаменательный день исторической Победы, одержанной в 44-дневной Отечественной войне 2020 года, является символом национального единства, непоколебимой воли, решимости и преданности Родине азербайджанского народа.

    Отмечается, что шесть лет назад под руководством президента, верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева и благодаря героизму Азербайджанской армии был положен конец почти 30-летней оккупации Арменией территорий нашей страны, и с освобождением города Шуша 8 ноября 2020 года была обеспечена полная победа в Отечественной войне:

    "В результате локальных антитеррористических мероприятий, проведенных в сентябре 2023 года, государственный суверенитет Азербайджана был полностью восстановлен.

    Победа, одержанная в Отечественной войне, доказала, что никакая сила не способна поколебать национальное единство, решимость и непоколебимую волю нашего народа отстоять свои земли".

    В заявлении также подчеркивается, что в последние годы Азербайджан осуществляет масштабные мероприятия для восстановления и реконструкции освобожденных от оккупации территорий:

    "В рамках программы "Великое возвращение" продолжаются работы по созданию современной инфраструктуры и обеспечению возвращения бывших вынужденных переселенцев в родные края.

    Азербайджан также продвигает свои усилия, направленные на укрепление долгосрочного мира и стабильности в регионе. Целенаправленные и последовательные шаги, предпринятые Азербайджаном за последние годы для установления взаимного доверия с Арменией, служат превращению Южно-Кавказского региона в пространство мира и прогресса.

    Наша историческая Победа, мощь нашего государства, вечная слава нашего народа вызывают гордость.

    В этот знаменательный день мы с почтением чтим светлую память азербайджанских шехидов, отдавших свои жизни за освобождение и безопасность нашей Родины, выражаем глубокую благодарность нашим гази и участникам войны.

    С Днем Победы!".

    8 Ноября - День Победы Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) 44-дневная Отечественная война (II Карабахская война)
    XİN: 8 Noyabr xalqın milli birliyinin, sarsılmaz iradəsinin, əzminin və Vətənə bağlılığının rəmzidir
    MFA: November 8 stands as testament to nation's unity, unshakeable will, determination, and devotion to Mortherland
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