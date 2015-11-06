В Анталье задержаны 20 подозреваемых в связях с ИГ

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Полиция Турции задержала в Анталье 20 человек, подозреваемых в связях с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ), сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

Операция прошла сегодня утром одновременно по нескольким адресам.

Отметим, что 15-16 ноября в турецкой Анталье состоится саммит стран "двадцатки" (G20). Как ожидается, на саммите примут участие лидеры 20 стран, в том числе президент США Барак Обама и президент России Владимир Путин.