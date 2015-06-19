В Анкаре состоялась официальная церемония прощания с Сулейманом Демирелем

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ В Великом национальном собрании Турции (ВНСТ) состоялась официальная церемония прощания со скончавшимся двумя днями ранее девятым президентом Турции Сулейманом Демирелем.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, первая часть церемонии прошла перед домом С.Демиреля по адресу Гюниз сокак в Анкаре.

Затем официальная церемония началась в ВНСТ.

Врач Демиреля Айлин Джесур положила на его гроб, обернутый в турецкий флаг, черную шляпу, с которой девятый президент был неразлучен при жизни.

Генералы и адмиралы выстроили почетный караул у гроба.

Была зачитана биография Демиреля.

От имени семьи покойного выступил его брат Шевкет Демирель, от имени государства - президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Присутствующие почтили память Демиреля минутой молчания.

После церемонии в ВНСТ гроб с телом покойного был доставлен в мечеть Коджатепе, где в память о нем будет совершен джаназа-намаз.

На церемонии прощания присутствовали премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу, председатель ВНСТ Джемиль Чичек, лидер Республиканской народной партии (РНП) Кемал Кылычдароглу, председатель Национально-демократической партии Девлет Бахчели, бывший премьер-министр Турции Тансу Чиллер.