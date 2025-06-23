В Анкаре опровергли утверждения об использовании ВВС США воздушного пространства Турции для атаки на Иран

Утверждения, что американские истребители, осуществившие атаку на ядерные объекты Ирана, использовали воздушное пространство Турции, являются дезинформацией.

Утверждения, что американские истребители, осуществившие атаку на ядерные объекты Ирана, использовали воздушное пространство Турции, являются дезинформацией.

Как сообщает Report , об этом заявили в Управлении коммуникаций Администрации президента Турции.

Было отмечено, что как и в случае с атаками Израиля на Иран, воздушное пространство Турции не использовалось и при атаках США на ядерные объекты, расположенные в Иране.

"Самолеты, поднявшиеся в воздух из США и вошедшие со стороны Гибралтарского пролива, достигли Израиля через южную часть Средиземного моря и нанесли удары по Ирану через Ирак. После атаки эти бомбардировщики вернулись на территорию США по тому же маршруту (с юга острова Крит) после дозаправки", - говорится в сообщении.

Также указывается, что Турция продолжает выступать за установление мира и стабильности на Ближнем Востоке, а президент Реджеп Тайип Эрдоган отдает предпочтение инициативам, направленным на обеспечение дипломатии с этой целью, и любые утверждения, направленные против этого, являются дезинформацией.