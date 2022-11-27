В Анкаре обсудят встречу лидеров Турции-Азербайджана-Туркменистана

В Анкаре обсудят встречу лидеров Турции-Азербайджана-Туркменистана

В Анкаре обсудят встречу лидеров Турции-Азербайджана-Туркменистана

Как сообщает Report, об этом распространил информацию МИД Турции.

Согласно информации, заместитель председателя Кабинета Министров Туркменистана – министр иностранных дел Рашид Мередов 27-28 ноября по приглашению министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу посетит Турцию.

В ходе визита, помимо двусторонних и региональных вопросов, будут обсуждены предварительные приготовления к трехсторонней встрече на высшем уровне глав государств Турция-Азербайджан-Туркменистан, которую планируется провести в предстоящий период.