В Анкаре назвали приоритетом обеспечение встречи Эрдогана и Путина

Анкара считает приоритетом обеспечение скорейшей встречи президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина.

Анкара считает приоритетом обеспечение скорейшей встречи президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина.

Как передает Report, об этом заявил главный советник президента Турции Акиф Чагатай Кылыч в интервью телеканалу NTV.

По его словам, в администрации президента работают над различными датами и форматами этой встречи.

"Первоочередной задачей здесь является обеспечение скорейшей встречи нашего президента с уважаемым господином Путиным", - сказал советник.

До этого агентство Bloomberg, ссылаясь на турецких чиновников, писало, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, вероятно, приедет в Россию для встречи с Владимиром Путиным 8 сентября текущего года.