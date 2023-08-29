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В Анкаре назвали приоритетом обеспечение встречи Эрдогана и Путина

В Анкаре назвали приоритетом обеспечение встречи Эрдогана и Путина Анкара считает приоритетом обеспечение скорейшей встречи президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина.
В регионе
29 августа 2023 г. 00:13
В Анкаре назвали приоритетом обеспечение встречи Эрдогана и Путина

Анкара считает приоритетом обеспечение скорейшей встречи президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина.

Как передает Report, об этом заявил главный советник президента Турции Акиф Чагатай Кылыч в интервью телеканалу NTV.

По его словам, в администрации президента работают над различными датами и форматами этой встречи.

"Первоочередной задачей здесь является обеспечение скорейшей встречи нашего президента с уважаемым господином Путиным", - сказал советник.

До этого агентство Bloomberg, ссылаясь на турецких чиновников, писало, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, вероятно, приедет в Россию для встречи с Владимиром Путиным 8 сентября текущего года.

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