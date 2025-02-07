В Анкаре более 30 человек умерли от поддельного алкоголя

Губернатор провинции Анкара Васип Шахин заявил, что в столичном регионе зафиксированы 33 летальных исхода после употребления контафактного алкоголя.

Губернатор провинции Анкара Васип Шахин заявил, что в столичном регионе зафиксированы 33 летальных исхода после употребления контафактного алкоголя.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NTV.

"Из-за употребления контрафактного алкоголя погибли 33 человека, 20 человек находятся в реанимации", - сказал он.

Также чиновник сообщил, что в ходе расследования ситуации с появлением на рынке поддельного алкоголя "были задержаны 32 человека, 13 из которых помещены под арест".

В середине января турецкие СМИ сообщили, что в медучреждения Стамбула после употребления поддельного алкоголя обратились порядка 90 человек, у них было выявлено отравление метанолом. Практически все случаи отравлений зафиксированы в районе, где в основном проживают выходцы из Туркменистана и Узбекистана. По подозрению в изготовлении и продаже поддельного алкоголя задержаны 15 человек, четверо из них по решению суда арестованы. Решением властей Стамбула в городе закрыты и лишены лицензий за продажу фальшивого алкоголя свыше 60 учреждений.