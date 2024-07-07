В Анапе при пожаре в жилом вагончинке погибли три человека

В Анапе три человека, включая подростка, сгорели в жилом вагончике.

В Анапе три человека, включая подростка, сгорели в жилом вагончике.

Как передает Report со ссылкой на "РБК", об этом сообщило Управление Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы до четырех лет.

По версии следствия, в ночь на 6 июля в жилом вагончике в селе Сукко произошло возгорание. После локализации пожара там обнаружили тела 15-летнего подростка и двух взрослых.

По предварительным данным, причиной возгорания могло быть короткое замыкание.