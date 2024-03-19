О нас

В Амурской области ввели региональный режим ЧС из-за обвала шахты на руднике

В Амурской области ввели региональный режим ЧС из-за обвала шахты на руднике Региональный режим ЧС ввели в Приамурье из-за обрушения породы на руднике "Пионер" в Зейском округе, под завалами находятся 13 человек.
В регионе
19 марта 2024 г. 12:17
В Амурской области ввели региональный режим ЧС из-за обвала шахты на руднике

Региональный режим ЧС ввели в Приамурье из-за обрушения породы на руднике "Пионер" в Зейском округе, под завалами находятся 13 человек.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в сообщении правительства Амурской области.

"Во время обрушение горных масс в шахте находились 13 вахтовых рабочих из других регионов. Это сотрудники подрядной организации, которая специализируется на горнопроходческих и горнокапитальных работах. Связи с людьми пока нет", - говорится в релизе.

Сейчас на месте работают горноспасатели МЧС России из Нерюнгри и Хабаровска, выдвинулись и спасатели из Приморского края, подготовлен резерв специалистов из Кузбасса.

Инцидент произошел накануне. На место перебросили группировку горноспасателей из Якутии - 25 человек и четыре единицы техники.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке More than dozen workers trapped in one of Russia's largest gold mines

Самое читаемое

В Азербайджане предложено увеличить минимальный размер трудовой пенсии
В Азербайджане предложено увеличить минимальный размер трудовой пенсии
15 марта 2024 г. 16:30
Обнародованы итоговые результаты вступительного экзамена в магистратуру
Обнародованы итоговые результаты вступительного экзамена в магистратуру
14 марта 2024 г. 17:52
Легендарный немецкий футболист: Игра Карабах - Байер 04 запомнится надолго
Легендарный немецкий футболист: Игра "Карабах" - "Байер 04" запомнится надолго
15 марта 2024 г. 10:49
Столтенберг: Мы уважаем суверенное решение Азербайджана не вступать в военные союзы
Столтенберг: Мы уважаем суверенное решение Азербайджана не вступать в военные союзы
18 марта 2024 г. 21:08
Этап собеседований для участия в госпрограмме обучения за рубежом стартует в начале апреля
Этап собеседований для участия в госпрограмме обучения за рубежом стартует в начале апреля
14 марта 2024 г. 13:29
Путин набрал 87,28% голосов на выборах президента по итогам обработки 100% протоколов
Путин набрал 87,28% голосов на выборах президента по итогам обработки 100% протоколов
18 марта 2024 г. 17:18
Макрон: Все сценарии по Украине не исключены, в том числе и отправка войск
Макрон: Все сценарии по Украине не исключены, в том числе и отправка войск
15 марта 2024 г. 00:53
Поселок Белгородской области перешел под контроль российских добровольцев
Поселок Белгородской области перешел под контроль российских добровольцев
17 марта 2024 г. 16:07
Матч Карабаха с Байером 04 будет обслуживать известный судья из Англии
Матч "Карабаха" с "Байером 04" будет обслуживать известный судья из Англии
12 марта 2024 г. 13:46
Легион Свобода России призвал жителей Курской и Белгородской областей выехать за пределы регионов
Легион "Свобода России" призвал жителей Курской и Белгородской областей выехать за пределы регионов
14 марта 2024 г. 21:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi