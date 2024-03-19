В Амурской области ввели региональный режим ЧС из-за обвала шахты на руднике

Региональный режим ЧС ввели в Приамурье из-за обрушения породы на руднике "Пионер" в Зейском округе, под завалами находятся 13 человек.

Региональный режим ЧС ввели в Приамурье из-за обрушения породы на руднике "Пионер" в Зейском округе, под завалами находятся 13 человек.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в сообщении правительства Амурской области.

"Во время обрушение горных масс в шахте находились 13 вахтовых рабочих из других регионов. Это сотрудники подрядной организации, которая специализируется на горнопроходческих и горнокапитальных работах. Связи с людьми пока нет", - говорится в релизе.

Сейчас на месте работают горноспасатели МЧС России из Нерюнгри и Хабаровска, выдвинулись и спасатели из Приморского края, подготовлен резерв специалистов из Кузбасса.

Инцидент произошел накануне. На место перебросили группировку горноспасателей из Якутии - 25 человек и четыре единицы техники.