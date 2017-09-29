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    В Амурской области солдат расстрелял сослуживцев

    Погибли трое военнослужащих, еще два человека ранены

    Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ В Амурской области Российской Федерации военнослужащий выпустил очередь из автомата в сослуживцев.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, погибли трое военнослужащих, еще два человека ранены.

    Информацию распространило министерство обороны РФ.

    По данным минобороны РФ, стрелявший с оружием скрылся с территории полигона.

    "Командованием совместно с правоохранительными органами приняты меры по его поиску и задержанию", - сообщает ведомство.

    В качестве вероятных причин случившегося рассматриваются все версии, включая нервный срыв военнослужащего, добавили в министерстве.

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