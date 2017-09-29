В Амурской области солдат расстрелял сослуживцев

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ В Амурской области Российской Федерации военнослужащий выпустил очередь из автомата в сослуживцев.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, погибли трое военнослужащих, еще два человека ранены.

Информацию распространило министерство обороны РФ.

По данным минобороны РФ, стрелявший с оружием скрылся с территории полигона.

"Командованием совместно с правоохранительными органами приняты меры по его поиску и задержанию", - сообщает ведомство.

В качестве вероятных причин случившегося рассматриваются все версии, включая нервный срыв военнослужащего, добавили в министерстве.