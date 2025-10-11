Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ
    В Амулсарский золотой рудник в Армении вложат $750 млн

    В регионе
    • 11 октября, 2025
    • 12:42
    В Амулсарский золотой рудник в Армении вложат $750 млн

    Инвестиции в развитие Амулсарского рудника в Армении оцениваются в $750 млн, из них $250 млн предназначены для завершения строительства и начала эксплуатации рудника.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

    Подтвержденные запасы рудника составляют 73 тонны золота и 294 тонны серебра. Конечным продуктом будет "доре" – сплав золота и серебра. Исходя из текущих рыночных цен на золото, ежегодные налоги и роялти в период эксплуатации превысят $120 млн.

    Отметим, что в декабре 2024 года оператор проекта - Lydian Armenia - безвозмездно передала правительству Армении 12,5% своих акций. Lydian Armenia планирует завершить строительство основных объектов на Амулсарском руднике в ближайшие месяцы и начать добычу руды в 4-м квартале 2025 года.

    Амулсарское золоторудное месторождение - второе по запасам золота месторождение в Армении. Оно расположено на юго-востоке страны, в 13 км от города Джермук.

