В акватории Москвы-реки произошел разлив нефтепродуктов

Разлив нефтепродуктов на площади 3,5 тыс. кв. м произошел в акватории Москвы-реки на территории столицы.

Разлив нефтепродуктов на площади 3,5 тыс. кв. м произошел в акватории Москвы-реки на территории столицы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ГОЧС).

"18 апреля в 11:05 при патрулировании акватории Москвы-реки в районе Кунцево было обнаружено пятно нефтепродуктов длиной 350 и шириной 10 м", - сказали в ведомстве.

На место были направлены катер и судно на воздушной подушке Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах. Были выставлены боновые заграждения. "Источник загрязнения извлечен из реки", - добавили в департаменте.