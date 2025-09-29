В Акорде прокомментировали недавние кадровые перестановки

Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    29 сентября, 2025
    Цель недавних кадровых перестановок - повысить эффективность работы на ключевых направлениях государственной деятельности.

    Как сообщает казахстанское бюро Report, об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы Акорды.

    Отмечается, что речь идет о плановой ротации кадров.

    Так, бывший министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу назначен помощником президента. Он будет курировать развитие контактов на высшем уровне с представителями зарубежных государств, а также с руководителями крупнейших иностранных компаний с целью активного продвижения международного инвестиционного и торгового сотрудничества.

    Кроме того, Жаслан Мадиев стал заместителем премьер-министра и министром искусственного интеллекта и цифрового развития. На него возложена стратегическая задача – реализовать инициативу президента по превращению Казахстана в цифровое государство.

    Министром просвещения назначена депутат Мажилиса Жулдыз Сулейменова. В Акорде отметили ее активную общественную деятельность и опыт в сфере образования.

    Qazaxıstan hökumətində son kadr dəyişikliklərinə aydınlıq gətirilib

