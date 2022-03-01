В Ахтырке более 70 человек погибли в результате обстрела российскими военными воинской части

Из-за обстрела воинской части в Ахтырке (Украина) погибли более 70 человек. Спасатели продолжают поисковые работы.

Из-за обстрела воинской части в Ахтырке (Украина) погибли более 70 человек. Спасатели продолжают поисковые работы.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил глава Сумской областной государственной администрации (ОГА) Дмитрий Живицкий.

"Вчера вражеская артиллерия накрыла воинскую часть. Продолжают доставать тела из-под завалов. Работают ГСЧС, добровольцы. Погибших много. Сейчас готовят места на кладбище – под 70 умерших украинских бойцов", - написал Живицкий в телеграмм-канале.

Позже глава области уточнил в обращении на Facebook, что погибшие есть и среди мирного населения.

Также Живицкий сообщил о многих погибших российских захватчиках.

"Тел россиян по городу было очень много, собираем. Сотрудники Красного Креста их забирают домой", - прокомментировал глава области.