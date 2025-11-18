В аэропорту Внуково ввели ограничения по соображениям безопасности
В регионе
- 18 ноября, 2025
- 19:45
Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в российском аэропорту Внуково.
Как передает Report, об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
"️В аэропорту Внуково введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на столицу. Он отметил, что на месте падения обломков работают специалисты.
Последний раз Росавиация вводила ограничения на работу аэропорта "Внуково" 30 октября.
