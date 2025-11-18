Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры

    В аэропорту Внуково ввели ограничения по соображениям безопасности

    В регионе
    • 18 ноября, 2025
    • 19:45
    В аэропорту Внуково ввели ограничения по соображениям безопасности

    Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в российском аэропорту Внуково.

    Как передает Report, об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

    "️В аэропорту Внуково введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на столицу. Он отметил, что на месте падения обломков работают специалисты.

    Последний раз Росавиация вводила ограничения на работу аэропорта "Внуково" 30 октября.

    аэропорт Внуково ограничения Росавиация
    Vnukovo hava limanında təhlükəsizlik səbəblərinə görə məhdudiyyətlər tətbiq olunub

    Последние новости

    21:09

    Трамп принимает в Белом доме кронпринца Саудовской Аравии

    Другие страны
    21:09

    В Белене принята совместная декларация по Каспию

    Экология
    21:01

    Самир Нуриев: Генпланы Ханкенди, Ходжалы, Агдере и Ходжавенда находятся на стадии разработки

    Карабах
    20:50
    Фото

    В Зангилане прошло заседание, посвященное 5-летней деятельности Координационного штаба - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    20:47

    СМИ: Эрдоган проведет переговоры с Зеленским

    В регионе
    20:40
    Фото

    Члены АП ознакомились со строительными работами в Зангезурском коридоре

    Внутренняя политика
    20:29

    Главы ТюркПА и ПА ОБСЕ обсудили мирную повестку в регионе

    Внешняя политика
    20:19
    Фото

    Состоялась встреча военнослужащих сил спецназначения Азербайджана и Беларуси

    Армия
    20:12

    Рашад Набиев: Азербайджан изучит опыт Малайзии в сфере 5G

    ИКТ
    Лента новостей