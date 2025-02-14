В аэропорту Ош в Кыргызстане построят аэровокзальный комплекс

В Кыргызстане построят аэровокзальный комплекс международного аэропорта "Ош", пропускная способность которого составит более 5 млн пассажиров в год.

В Кыргызстане построят аэровокзальный комплекс международного аэропорта "Ош", пропускная способность которого составит более 5 млн пассажиров в год.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, президент Садыр Жапаров дал старт строительству комплекса.

Комплекс будет построен в два этажа с подвалом, общая площадь - 25 443 кв. м.

"Инфраструктура аэропортов в регионах обновляется, расширяется маршрутная сеть. В то же время различные направления деятельности авиационной отрасли динамично развиваются. Мы становимся свидетелями возрождения авиационной отрасли Кыргызстана", - отметил президент.

Жапаров подчеркнул, что международный аэропорт Ош занимает второе место в стране по пассажиропотоку и является одним из ключевых транспортных узлов всего Ферганского региона. Этот аэропорт обеспечивает важное сообщение не только для жителей южных областей Кыргызстана, но и между странами Центральной Азии, СНГ, Ближнего Востока и других регионов.

Аэропорт способен принимать современные воздушные суда, такие как Airbus A320, Boeing 737 и их аналоги. Президент подчеркнул необходимость модернизации нынешнего аэропорта.

По его словам, к 2027 году завершится реконструкция взлетных полос аэропортов Бишкека и Оша.

"Наш долгосрочный замысел - превратить международный аэропорт Ош не просто в транспортный узел. Мы стремимся сделать его важным экономическим центром, способствующим развитию туризма и бизнеса", - отметил Жапаров.