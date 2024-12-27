В аэропорту Казани из-за ограничений задержаны три рейса

Три рейса задержаны в аэропорту Казани, еще восемь перенесены из-за введенных ограничений.

Три рейса задержаны в аэропорту Казани, еще восемь перенесены из-за введенных ограничений.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, это следует из данных онлайн-табло на сайте аэропорта.

На вылет задержаны самолеты в Стамбул и два - Москву.

"Он временно не принимает и не отправляет авиарейсы", - сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ранее в данном аэропорту ввели ограничения с целью обеспечения безопасности полетов.

Аналогичное ограничение было введено в аэропорту Сочи. Предварительно, это связано с атаками БПЛА.