В аэропорту Калининграда задержали более 50 рейсов из-за сильного ветра

Более 50 рейсов задерживаются, восемь отменены на прилет и вылет из аэропорта Калининграда "Храброво" в связи с плохими погодными условиями.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на данные онлайн-табло аэрогавани.

В "Храброво" сообщили, что решения о выполнении рейсов принимаются в реальном времени, исходя из обстановки и требований безопасности. Накануне МЧС региона предупредило об усилении ветра в Калининградской области. Порывы могут достигать 25-28 м в секунду.