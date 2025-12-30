Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 30 декабря, 2025
    • 14:31
    В аэропорту Калининграда задержали более 50 рейсов из-за сильного ветра

    Более 50 рейсов задерживаются, восемь отменены на прилет и вылет из аэропорта Калининграда "Храброво" в связи с плохими погодными условиями.

    Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на данные онлайн-табло аэрогавани.

    В "Храброво" сообщили, что решения о выполнении рейсов принимаются в реальном времени, исходя из обстановки и требований безопасности. Накануне МЧС региона предупредило об усилении ветра в Калининградской области. Порывы могут достигать 25-28 м в секунду.

