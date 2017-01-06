В аэропорту Франкфурта произошло ДТП с автобусом, 15 человек пострадали

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Порядка 15 человек пострадали в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в аэропорту Франкфурта-на-Майне, трое из них получили серьезные ранения, сообщает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ.

Как сообщили в местной полиции, автобус с 75 пассажирами на борту столкнулся с другим транспортным средством на летном поле.

В автобусе находились пассажиры самолета Lufthansa, прибывшие из Барселоны, уточнили в авиакомпании.

Пострадавшие были госпитализированы. Обстоятельства случившегося выясняются.