В аэропорту Ататюрка из-за проверок столпились толпы пассажиров

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ В стамбульском аэропорту Ататюрка скопились толпы пассажиров, власти призывают туристов прибывать в аэропорт заранее из-за увеличившегося времени на прохождение различных проверок.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Dogan.

По данным агентства, очереди образовались из-за усиленных мер безопасности после попытки переворота в стране – власти так пытаются пресечь попытки участников мятежа бежать из страны. Также меры безопасности были усилены после теракта в аэропорту.

Сотрудники аэропорта попросили туристов прибывать в аэропорт как минимум за 3 часа до вылета.