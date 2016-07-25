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    В аэропорту Ататюрка из-за проверок столпились толпы пассажиров

    Очереди образовались из-за усиленных мер безопасности после попытки переворота в стране

    Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ В стамбульском аэропорту Ататюрка скопились толпы пассажиров, власти призывают туристов прибывать в аэропорт заранее из-за увеличившегося времени на прохождение различных проверок.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Dogan.

    По данным агентства, очереди образовались из-за усиленных мер безопасности после попытки переворота в стране – власти так пытаются пресечь попытки участников мятежа бежать из страны. Также меры безопасности были усилены после теракта в аэропорту.

    Сотрудники аэропорта попросили туристов прибывать в аэропорт как минимум за 3 часа до вылета.

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