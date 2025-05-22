О нас

В аэропортах Москвы задержаны десятки рейсов на фоне атак БПЛА

В аэропортах Москвы задержаны десятки рейсов на фоне атак БПЛА В аэропортах Москвы задерживаются десятки рейсов на вылет и на прилет.
В регионе
22 мая 2025 г. 13:21
В аэропортах Москвы задержаны десятки рейсов на фоне атак БПЛА

В аэропортах Москвы задерживаются десятки рейсов на вылет и на прилет.

Задержки возникли на фоне отражения атак беспилотников, передает Report со ссылкой на российские СМИ.

Согласно онлайн-табло, на вылет из Шереметьево задержаны 15 рейсов, семь отменено, в Домодедово - шесть отмененных, во Внуково задерживается 12 рейсов, в Жуковском - один отменен, два задержано.

На прилет в Шереметьево задерживается 46 рейсов, четыре отменено, в Домодедово - 42 задержано, три отменено, во Внуково задержано 26 рейсов, отменено три, в Жуковском — четыре задержано, два отменено.

По данным Минобороны РФ, в течение ночи на подлете к Москве сбили 35 БПЛА. С утра Домодедово снова вводил ограничения на прием и отправку рейсов. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о пяти сбитых дронах.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Rusiyada PUA-ların hücumları fonunda aeroportlarda reyslər gecikib

Экслюзивные новости

Совет Европы: Поддерживаем регулярные контакты с Баку и Ереваном
Совет Европы: Поддерживаем регулярные контакты с Баку и Ереваном
22 мая 2025 г. 09:26
Дорин Жунгиету: Молдова заинтересована в производстве биогаза совместно с Азербайджаном
Дорин Жунгиету: Молдова заинтересована в производстве биогаза совместно с Азербайджаном
20 мая 2025 г. 17:41
Молдова приглашает Азербайджан принять участие в аукционах на строительство объектов ВИЭ
Молдова приглашает Азербайджан принять участие в аукционах на строительство объектов ВИЭ
20 мая 2025 г. 16:52
Министр энергетики Молдовы: Единая тарифная политика сделает SGC еще более привлекательным - ИНТЕРВЬЮ
Министр энергетики Молдовы: Единая тарифная политика сделает SGC еще более привлекательным - ИНТЕРВЬЮ
20 мая 2025 г. 12:22
Представитель президента Азербайджана по климату примет участие на AIF2025
Представитель президента Азербайджана по климату примет участие на AIF2025
19 мая 2025 г. 10:46
Мухаммад Насар: Борьба с изменением климата в числе приоритетов ФАО в Азербайджане
Мухаммад Насар: Борьба с изменением климата в числе приоритетов ФАО в Азербайджане
16 мая 2025 г. 12:49
Министр сельского хозяйства: Латвия заинтересована в прямых поставках агропродукции из Азербайджана
Министр сельского хозяйства: Латвия заинтересована в прямых поставках агропродукции из Азербайджана
14 мая 2025 г. 15:33
Глава VINEN: Ханой и Баку максимально быстро решат логистические и визовые вопросы для развития бизнес-связей
Глава VINEN: Ханой и Баку максимально быстро решат логистические и визовые вопросы для развития бизнес-связей
13 мая 2025 г. 12:01
Министр туризма Венесуэлы посетит с визитом Азербайджан
Министр туризма Венесуэлы посетит с визитом Азербайджан
13 мая 2025 г. 09:45
Заседание МПК Азербайджан–Латвия пройдет осенью
Заседание МПК Азербайджан–Латвия пройдет осенью
8 мая 2025 г. 16:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi