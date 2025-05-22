В аэропортах Москвы задержаны десятки рейсов на фоне атак БПЛА

В аэропортах Москвы задерживаются десятки рейсов на вылет и на прилет.

В аэропортах Москвы задерживаются десятки рейсов на вылет и на прилет.

Задержки возникли на фоне отражения атак беспилотников, передает Report со ссылкой на российские СМИ.

Согласно онлайн-табло, на вылет из Шереметьево задержаны 15 рейсов, семь отменено, в Домодедово - шесть отмененных, во Внуково задерживается 12 рейсов, в Жуковском - один отменен, два задержано.

На прилет в Шереметьево задерживается 46 рейсов, четыре отменено, в Домодедово - 42 задержано, три отменено, во Внуково задержано 26 рейсов, отменено три, в Жуковском — четыре задержано, два отменено.

По данным Минобороны РФ, в течение ночи на подлете к Москве сбили 35 БПЛА. С утра Домодедово снова вводил ограничения на прием и отправку рейсов. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о пяти сбитых дронах.