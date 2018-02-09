В администрации Дербентского района опровергли информацию о задержании его главы Магомеда Джелилова - ОБНОВЛЕНО

Москва. 9 февраля. REPORT.AZ/ Глава Дербентского района Дагестана Магомед Джелилов не задержан и находится на работе в своем кабинете. Об этом российскому бюро Report заявил глава пресс-службы администрации Дербентского района Тарлан Алекперов.

Т.Алекперов указал, что никакого отношения к задержаниям высокопоставленных чиновников в Дагестане эта новость не имеет отношения.

"Сотрудники ФСБ провели плановую выемку документов, касающихся некоторых земельных вопросов. Никаких претензий у правоохранителей к главе Дербентского района не имеется", - сообщил пресс-секретарь.

Он также опроверг слухи о задержании брата главы района, депутата горсобрания Дербента Зульфеддина Джелилова. "Эта информация появилась от некоторых оппозиционных главе района сил", - добавил Т.Алекперов.

Отметим, что Магомед Джалилов является этническим азербайджанцем и назначен главой Дербентского района в начале 2015 года.

*** 09:56

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Сотрудники ФСБ задержали главу Дербентского района Магомеда Джелилова, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

По информации источников в правоохранительных органах, Джелилов был задержан после допроса. Главу района подозревают в махинациях с земельными участками.

Несколькими часами ранее, как поделился источник, был задержан и родной брат Магомеда Джелилова Зульфедин Джелилов, депутат горсобрания Дербента. Отметим, что ранее силовики задерживали Зульфедина Джелилова по подозрению в убийстве, но вскоре отпустили.