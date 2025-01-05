В Абхазии при пожаре в доме погибли пятеро детей

Пятеро детей погибли в пожаре в селе Папынырхуа (Саберио) Галского района Абхазии.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Галском отделении МЧС Абхазии.
"Бабушка была одна с детьми дома. С утра решила растопить печь, перепутала бензин с соляркой и разгорелся пожар. Дом был деревянный. Пятеро детей в возрасте от полутора до восьми лет в это время спали, дом мгновенно охватило огнем и спасти их не удалось", - отмечается в сообщении.
В МЧС республики уточнили, что все пятеро погибших детей были родными сестрами.
По факту ведется расследование.