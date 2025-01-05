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В Абхазии при пожаре в доме погибли пятеро детей

В Абхазии при пожаре в доме погибли пятеро детей Пятеро детей погибли в пожаре в селе Папынырхуа (Саберио) Галского района Абхазии.
В регионе
5 января 2025 г. 15:57
В Абхазии при пожаре в доме погибли пятеро детей

Пятеро детей погибли в пожаре в селе Папынырхуа (Саберио) Галского района Абхазии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Галском отделении МЧС Абхазии.

"Бабушка была одна с детьми дома. С утра решила растопить печь, перепутала бензин с соляркой и разгорелся пожар. Дом был деревянный. Пятеро детей в возрасте от полутора до восьми лет в это время спали, дом мгновенно охватило огнем и спасти их не удалось", - отмечается в сообщении.

В МЧС республики уточнили, что все пятеро погибших детей были родными сестрами.

По факту ведется расследование.

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