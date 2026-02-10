В Абайской области Казахстана 20 человек спасены из снежного заноса

В Казахстане из-за метели на трассе "Калбатау – Аягоз" в Абайской области застряли 7 легковых и один грузовой автомобиль, которые выехали в путь, несмотря на предупреждение о закрытии дороги. Сотрудники МЧС спасли 20 человек из снежного заноса.

Как передает Report, об этом сообщает информагентство "Хабар" со ссылкой на департамент по чрезвычайным ситуациям.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в регионе закрыли сразу три дороги республиканского значения. По прогнозам синоптиков, метели на трассах будут продолжаться еще несколько дней.

До 11 февраля ожидается резкое ухудшение погодных условий.