В Абайской области Казахстана 20 человек спасены из снежного заноса
10 февраля, 2026
- 10:33
В Казахстане из-за метели на трассе "Калбатау – Аягоз" в Абайской области застряли 7 легковых и один грузовой автомобиль, которые выехали в путь, несмотря на предупреждение о закрытии дороги. Сотрудники МЧС спасли 20 человек из снежного заноса.
Как передает Report, об этом сообщает информагентство "Хабар" со ссылкой на департамент по чрезвычайным ситуациям.
В связи с неблагоприятными погодными условиями в регионе закрыли сразу три дороги республиканского значения. По прогнозам синоптиков, метели на трассах будут продолжаться еще несколько дней.
До 11 февраля ожидается резкое ухудшение погодных условий.
