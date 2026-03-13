"Узбекнефтегаз" получил приток газа из скважины на Устюрте

Из скважины на плато Устюрт получен очередной поток газа под высоким давлением

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба АО "Узбекнефтегаз".

"Как известно, в АО "Узбекнефтегаз" в целях добычи природного газа и увеличения запасов на территории Устюрта реализуется ряд геолого-технических мероприятий. В результате проведенных работ 12 марта из оценочно-эксплуатационной скважины №17, относящейся к месторождению Западный Нижний Сургиль, был получен промышленный приток природного газа под высоким давлением", - говорится в сообщении компании.

Согласно информации, скважина была успешно пробурена до глубины 4750 метров, несмотря на ряд геологических сложностей в подземных слоях. Приток газа был получен из перспективных пластов на глубине 4597–4750 метров.

"В настоящее время, с целью доставки природного газа из новых продуктивных пластов потребителям, ведутся работы по технологическому оснащению наземных промышленных площадок, строительству газопроводов и сетей, а также завершающий этап гидродинамических исследований по вводу скважины в эксплуатацию", - говорится в информации.

В ближайшее время газ будет подключен к газовой инфраструктуре для поставки потребителям.

Газоконденсатное месторождение "Нижний Сургиль" расположено на плато Устюрт в Муйнакском районе Республики Каракалпакстан (Узбекистан). Оно введено в эксплуатацию в 2018 году и является одним из источников добычи природного газа в Устюртском регионе. Месторождение "Нижний Сургиль" разрабатывается Uzbekneftegaz самостоятельно.