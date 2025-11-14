"Узбекнефтегаз" и "КазМунайГаз" договорились развивать глубокую переработку углеводородов

"Узбекнефтегаз" (УНГ) и "КазМунайГаз" (КМГ) достигли соглашения о развитии перспективных направлений по глубокой переработке углеводородного сырья и ускорении совместных проектов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Узбекнефтегаз".

Соответствующая договоренность была достигнута по итогам встречи председателя правления "Узбекнефтегаз" Бахадыра Сидикова с председателем правления КМГ Асхата Хасенова.

В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние взаимовыгодного сотрудничества в нефтегазовой сфере и вопросы его дальнейшего расширения, а также укрепление взаимной экономической интеграции и практическое развитие совместных инициатив.

"По итогам встречи достигнута договоренность о выводе партнерства на новый этап, предусматривающий дальнейшее ускорение практического сотрудничества, проведение геолого-разведочных работ и развитие перспективных направлений по глубокой переработке углеводородного сырья", - сообщает компания.

"Казмунайгаз" в своем сообщении отмечает, что в настоящее время рабочая группа КМГ и УНГ изучает геолого-технические данные по перспективным разведочным участкам в Казахстане.

"На встрече рассмотрен потенциал в нефтегазохимии, в частности, по возможности создания производства линейного алкилбензола. Также речь шла о совместных мероприятиях и обмене опытом в области промышленной безопасности, цифровизации и искусственного интеллекта в рамках исполнения четырехстороннего меморандума между компаниями КазМунайГаз, Узбекнефтегаз, SOCAR и Татнефть", - говорится в сообщении.

Хасенов на встрече подчеркнул, что "КазМунайГаз" придает особое значение расширению партнерства с "Узбекнефтегазом" по всем взаимовыгодным направлениям: "Убежден, что реализация совместных проектов с узбекскими коллегами будет способствовать энергетическому развитию региона, внедрению передовых технологий в нефтегазовом комплексе и укреплению национальных экономик двух стран".