    В регионе
    • 14 ноября, 2025
    • 17:05
    Узбекнефтегаз и КазМунайГаз договорились развивать глубокую переработку углеводородов

    "Узбекнефтегаз" (УНГ) и "КазМунайГаз" (КМГ) достигли соглашения о развитии перспективных направлений по глубокой переработке углеводородного сырья и ускорении совместных проектов.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на "Узбекнефтегаз".

    Соответствующая договоренность была достигнута по итогам встречи председателя правления "Узбекнефтегаз" Бахадыра Сидикова с председателем правления КМГ Асхата Хасенова.

    В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние взаимовыгодного сотрудничества в нефтегазовой сфере и вопросы его дальнейшего расширения, а также укрепление взаимной экономической интеграции и практическое развитие совместных инициатив.

    "По итогам встречи достигнута договоренность о выводе партнерства на новый этап, предусматривающий дальнейшее ускорение практического сотрудничества, проведение геолого-разведочных работ и развитие перспективных направлений по глубокой переработке углеводородного сырья", - сообщает компания.

    "Казмунайгаз" в своем сообщении отмечает, что в настоящее время рабочая группа КМГ и УНГ изучает геолого-технические данные по перспективным разведочным участкам в Казахстане.

    "На встрече рассмотрен потенциал в нефтегазохимии, в частности, по возможности создания производства линейного алкилбензола. Также речь шла о совместных мероприятиях и обмене опытом в области промышленной безопасности, цифровизации и искусственного интеллекта в рамках исполнения четырехстороннего меморандума между компаниями КазМунайГаз, Узбекнефтегаз, SOCAR и Татнефть", - говорится в сообщении.

    Хасенов на встрече подчеркнул, что "КазМунайГаз" придает особое значение расширению партнерства с "Узбекнефтегазом" по всем взаимовыгодным направлениям: "Убежден, что реализация совместных проектов с узбекскими коллегами будет способствовать энергетическому развитию региона, внедрению передовых технологий в нефтегазовом комплексе и укреплению национальных экономик двух стран".

