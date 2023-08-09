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Узбекистан заинтересован иметь собственные суда на Каспийском море

Узбекистан заинтересован иметь собственные суда на Каспийском море Узбекистан заинтересован в создании своего флота на Каспийском море.
В регионе
9 августа 2023 г. 10:43
Узбекистан заинтересован иметь собственные суда на Каспийском море

Узбекистан заинтересован в наличии собственных судов на Каспии, что способствовало бы росту перевозок по Транскаспийскому маршруту.

Об этом Report заявил директор Центра изучения проблем развития транспорта и логистики при Минтрансе Узбекистана Бекзод Холматов.

Холматов отметил, что Узбекистан также заинтересован в участии в проектах по судостроению совместно с Азербайджаном.

"Наша страна заинтересована в создании собственного флота на Каспийском море. Собственный флот имел бы большое значение для Узбекистана, как для страны, не имеющей непосредственного выхода к морю", - сказал он.

По его словам, Ташкент готов к сотрудничеству с другими странами в этом вопросе.

"Сейчас мы работаем над строительством собственного терминала в Бакинском порту, что является некой основой этой инициативы. Кроме того, договоренности с Туркменистаном и Казахстаном в сфере судоходства позволят быстро решать все стоящие на повестке дня вопросы", - отметил он.

Узбекистан одна из двух стран мира, которая относится к категории "дважды не имеющей выхода к морю" (double locked countries). Это означает, что нужно пересечь минимум две государственные границы, чтобы добраться до Мирового океана.

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Версия на английском языке Uzbekistan interested in having own ships in Caspian Sea

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