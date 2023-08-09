Узбекистан заинтересован иметь собственные суда на Каспийском море

Узбекистан заинтересован в наличии собственных судов на Каспии, что способствовало бы росту перевозок по Транскаспийскому маршруту.
Об этом Report заявил директор Центра изучения проблем развития транспорта и логистики при Минтрансе Узбекистана Бекзод Холматов.
Холматов отметил, что Узбекистан также заинтересован в участии в проектах по судостроению совместно с Азербайджаном.
"Наша страна заинтересована в создании собственного флота на Каспийском море. Собственный флот имел бы большое значение для Узбекистана, как для страны, не имеющей непосредственного выхода к морю", - сказал он.
По его словам, Ташкент готов к сотрудничеству с другими странами в этом вопросе.
"Сейчас мы работаем над строительством собственного терминала в Бакинском порту, что является некой основой этой инициативы. Кроме того, договоренности с Туркменистаном и Казахстаном в сфере судоходства позволят быстро решать все стоящие на повестке дня вопросы", - отметил он.
Узбекистан одна из двух стран мира, которая относится к категории "дважды не имеющей выхода к морю" (double locked countries). Это означает, что нужно пересечь минимум две государственные границы, чтобы добраться до Мирового океана.