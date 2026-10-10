Узбекистан представил в ЮНЕСКО глобальную инициативу по наследию Центральной Азии

В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже прошла конференция "Исламская цивилизация: великое духовное и научное наследие Мавераннахра и горизонты просвещения" с участием более 300 представителей международных организаций, дипломатического сообщества, научных центров, университетов и академических институтов из разных стран.

Как сообщает Report, конференция стала площадкой международного диалога о научном и духовном наследии Центральной Азии и его значении для современного мира.

Центральным докладом на конференции было выступление директора Центра исламской цивилизации в Узбекистане, председателя Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана (WOSCU) доктора Фирдавса Абдухаликова.

Он рассказал о реализации инициатив президента Узбекистана Шавката Мирзиёева по международному продвижению достижений исламской цивилизации и духовного наследия Центральной Азии на международной арене, обозначив перспективы объединения гуманитарных исследований, цифровых технологий, искусственного интеллекта и культурной дипломатии.

Ключевой посыл представленной повестки заключается в том, что интеллектуальное наследие Мавераннахра должно рассматриваться не только как достояние прошлого, но и как значимый ресурс современного человечества - источник новых научных открытий, образовательных инициатив и международного сотрудничества.

От инициативы - к глобальному научному диалогу

Инициативы "Нового Узбекистана" формируют основу для последовательной международной программы, объединяющей научные, культурные и дипломатические площадки. Проведение конференции в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже и продолжение соответствующих мероприятий в системе ООН отражают стремление Центра исламской цивилизации в Ташкенте, созданного по инициативе президента Узбекистана, вывести изучение наследия ЦА на новый уровень международного взаимодействия.

"Для нас принципиально важно, чтобы инициатива президента Узбекистана получила широкое международное развитие и стала основой для содержательного сотрудничества между странами, научными учреждениями и международными организациями. Мы рассматриваем мероприятия на площадках ЮНЕСКО и ООН как последовательные этапы большой работы, направленной на то, чтобы научное и духовное наследие Центральной Азии стало еще более доступным мировому научному сообществу и широкой международной аудитории", - отметил Фирдавс Абдухаликов.

Мавераннахр - часть интеллектуального наследия человечества

На протяжении столетий Мавераннахр был одним из значимых центров развития науки, философии, богословия и образования. Мыслители региона внесли существенный вклад в формирование интеллектуальных традиций, оказавших влияние далеко за пределами Центральной Азии.

Сегодня рукописи, научные трактаты и богословские труды представляют интерес не только как исторические свидетельства, но и как первоисточники для изучения развития знаний, межкультурных связей и научных традиций.

Многие исторические источники, связанные с Центральной Азией, сегодня хранятся в библиотеках, архивах и музеях разных стран. Их комплексное изучение требует международного взаимодействия, сопоставления рукописных традиций и объединения исследовательских компетенций.

Поэтому международное продвижение наследия Мавераннахра рассматривается не только как задача сохранения исторической памяти, но и как возможность расширить доступ к мировому интеллектуальному достоянию, укрепить академические связи и создать условия для новых научных исследований.

Центр исламской цивилизации: национальная инициатива с международным потенциалом

Практическим воплощением этого подхода является Центр исламской цивилизации в Узбекистане, открывшийся в Ташкенте в марте 2026 года. Центр объединяет музейную, научно-исследовательскую, образовательную и просветительскую деятельность, представляя историю региона в контексте мировой цивилизации.

Экспозиционное пространство площадью около 15 тысяч квадратных метров знакомит посетителей с ключевыми этапами развития Центральной Азии, ее научными школами, выдающимися мыслителями, культурными связями и вкладом в мировую интеллектуальную традицию.

Среди наиболее значимых объектов - Коран Усмана, один из древнейших сохранившихся рукописных списков Корана, включенный в международный реестр ЮНЕСКО "Память мира".

Однако миссия Центра не ограничивается музейной экспозицией. Научная работа с рукописями, их сохранение и реставрация, цифровизация исторических источников и развитие исследовательских проектов формируют основу для долгосрочного международного сотрудничества.

ЮНЕСКО и ООН как площадки международного диалога

Проведение конференции в штаб-квартире ЮНЕСКО придало обсуждению дополнительное международное измерение. Продолжение международного диалога на площадках ООН, в том числе в Женеве, позволяет расширять круг участников и представлять наследие Центральной Азии в контексте глобального научного и культурного сотрудничества.

Одной из ключевых задач становится переход от разрозненных инициатив к устойчивым формам взаимодействия, позволяющим объединять исследовательские компетенции, обмениваться научными результатами и расширять доступ к историческим источникам.

От международного диалога - к совместным проектам

Конференция в Париже стала частью более широкой работы по международному представлению научного и духовного наследия Центральной Азии. Ее значение заключается в стремлении объединить исторические источники, научную экспертизу, современные технологии и международное сотрудничество в рамках единой долгосрочной повестки.

Представленные направления открывают перспективы для разработки совместных исследовательских программ, цифровых платформ, образовательных инициатив и проектов по сохранению рукописного наследия. Их дальнейшее развитие потребует участия научных учреждений, университетов, библиотек, музеев, технологических организаций и международных партнёров.

Главная задача заключается в том, чтобы сделать интеллектуальное наследие Центральной Азии доступной частью мирового научного пространства, обеспечить его профессиональное изучение и создать условия, при которых знания, накопленные предыдущими поколениями, будут служить развитию образования, науки и взаимопонимания между народами.