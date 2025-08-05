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Узбекистан предложил разработать соглашение о транзитных гарантиях для стран без выхода к морю

Узбекистан предложил разработать соглашение о транзитных гарантиях для стран без выхода к морю Узбекистан предложил разработать глобальное соглашение о транзитных гарантиях для стран без выхода к морю
В регионе
5 августа 2025 г. 14:41
Узбекистан предложил разработать соглашение о транзитных гарантиях для стран без выхода к морю

Разработке под эгидой Организации Объединенных Наций (ООН) Глобального соглашения о транзитных гарантиях для стран, не имеющих выхода к морю, следует уделить особое внимание.

Как передает Report, об этом президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил в ходе своего выступления на проходящей в Туркменистане третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.

По его словам, такой механизм должен обеспечить справедливый доступ к портам и коммуникациям, снизить логистические риски и сократить глобальное неравенство в этой сфере.

Кроме того, Мирзиеёв отметил рост потребности в гибких инвестиционных инструментах для финансирования крупных инфраструктурных проектов. Только в Центральной Азии, по его словам, ежегодная потребность в инвестициях в транспортную инфраструктуру составляет около $40 млрд.

В этой связи он выступил с инициативой создания под эгидой ООН Фонда содействия логистической интеграции стран без выхода к морю, с привлечением средств стран-доноров, международных финансовых институтов и глобальных программ.

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